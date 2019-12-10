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Факты / Мир / Россия

Первый канал признал ошибочным сюжет об истребителе ВСУ, “сбившем” рейс MH17

Руководство Первого канала признало неправдивость сюжета о катастрофе МН17 и украинском истребителе.

эрнст

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал “ошибочным” сюжет про украинский истребитель, который якобы сбил MH17.

По его словам, журналисты “ошиблись не специально”.

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Также Эрнст назвал непрофессиональным расследование катастрофы MH17 международной следственной группой.

Напомним, в ноябре 2014 года на Первом канале вышел сюжет, в котором говорилось, что MH17 якобы сбил истребитель Миг-29 ВВС Украины ракетой с тепловой головкой самонаведения.

Источник: The New Yorker

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