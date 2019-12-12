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Факти / Україна / Суспільство

Ми в центрі Києва: російські пропагандисти приїхали в Україну

Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу Міноборони РФ Звезда пустили в Україну.

Ми в центрі Києва: російські пропагандисти приїхали в Україну

Своїм візитом пропагандисти хотіли перевірити на достовірність запрошення Володимира Зеленського, який на саміті у Парижі заявив, що російські канали можуть приїжджати в Україну, аби розповідати правду, а не писати фейкові сюжети.

Негласна заборона на в’їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.

– Наша знімальна група летить до Києва. Володимир Зеленський на прес-конференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю.

Поруч зі мною оператор у повному спорядженні – техніка та мікрофон з нашим логотипом, – розповіла кореспондентка Звезды Діана Сіразі.

Взаємна заборона на авіасполучення між Росією і Україною, як і раніше, діє. Вона діє із жовтня 2015 року, тому спочатку російським пропагандистам довелося летіти до Мінська і, як вони самі зазначають, вирішальним моментом була українська митниця.

Прес-секретар Держприкордонслужби запевнив, що пропуск російських пропагандистів не пов’язаний із запрошенням Володимира Зеленського.

– Якщо ж у нас немає інформації від інших правоохоронців про порушення, то, звичайно, кожен інспектор не може знати всіх журналістів пропагандистських каналів.

Ми користуємося базами даних, які наповнюються нами та іншими правоохоронцями, щодо порушень іноземцями українського законодавства, – пояснили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники повертали російських журналістів саме через те, що вони відвідували окуповані території.

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– Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Щоправда, поки незрозуміло – чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи надовго це? – зазначає репортер Звезды.

Звезда є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Їх неодноразово викривали у фейках.

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський запросив російських журналістів відвідати Донбас, а не писати про нього неправду з Москви.

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