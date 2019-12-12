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Факти / Україна

Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

Фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета затримали і вручають їм підозру.

Вбивсто Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета затримали.

За згодою ГПУ їм вручають обґрунтовану підозру. Наразі невідомо, у скоєнні яких саме злочинів їх підозрюють.

– У справі про вбивство Павла Шеремета йдуть активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи, – повідомив Арсен Аваков.

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За його словами, затримання підозрюваних є важливим кроком до повного розкриття вказаної справи. Він також назвав його “підсумком дуже складної і наполегливої ​​роботи справжніх фахівців.

Міністр додав, що сьогодні о 16.30-17.00 відбудеться терміновий брифінг, під час якого буде надана вся можлива інформація про розслідування вбивства Шеремета.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дав терміни для розкриття справи про вбивство Павла Шеремета. Якщо до того часу не досягнуть результату, то керівництво МВС змінять.

Джерело: Арсен Аваков

Фото: УНІАН

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