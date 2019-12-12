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Факты / Украина / Общество

После пожара в Одессе в области закроют 4 школы

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Овидиопольском районе Одесской области из-за нарушения противопожарной безопасности закроют 4 школы.

школа канікули

Сейчас официально по четырем школ Овидиопольского района есть решение суда об их закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности.

Райадминистрация изготовила проектные документы и экспертизы. По предварительным подсчетам, на приведение только одной школы к нормам противопожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

– Таких средств в бюджет Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить эту проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийский средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе, – сообщили в РГА.

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Проблема нарушения норм противопожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, заведениях в районе остается нерешенной.

Напомним, из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Количество жертв в результате пожара возросло до 16.

Источник: Овидиопольская РГА

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