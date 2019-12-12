Після пожежі в Одесі в області закриють 4 школи

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Овідіопольському районі Одеської області через порушення протипожежної безпеки закриють 4 школи.

Наразі офіційно щодо чотирьох шкіл Овідіопольського району є рішення суду про їхнє закриття у зв’язку з порушенням норм протипожежної безпеки.

Райадміністрація виготовила проектні документи та експертизи. За попередніми підрахунками, на приведення тільки однієї школи до норм протипожежної безпеки необхідно 2-3 млн грн.

– Таких коштів у бюджет Овідіопольського району немає. Самостійно вирішити цю проблему неможливо. Тому на нараді вирішено закрити і припинити навчальний процес з 16 грудня в Мар’янівській і Калаглийскій середніх освітніх школах, Великодолинскій гімназії та Великодолинскій школі, – повідомили в РДА.

Читайте: Пожежа в Одесі: суд відправив директора коледжу під домашній арешт

Проблема порушення норм протипожежної безпеки в навчальних закладах, дошкільних установах, закладах в районі залишається невирішеною.

Нагадаємо, з-під завалів одеського коледжу рятувальники дістали тіла двох останніх зниклих людей. Кількість жертв внаслідок пожежі зросла до 16.

Джерело: Овідіопольськка РДА