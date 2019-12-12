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Факты / Украина / Политика

Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры получения паспортов лицами, которые проживают в зоне проведения ООС или выехали из нее.

Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев

Закон О внесении изменения в закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины) принято 348 голосами.

– Закон, фактически, упрощает получение документов, удостоверяющих личность (паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу), – пояснил председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинець.

Принятый закон направлен на урегулирование оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, лицам, которые проживают в зоне проведения ООС или переселились из нее.

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– В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица, – рассказал Лубинець.

В то же время для внесения сведений о месте жительства с документами, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете Голос Украины.

Ранее мы также публиковали текст законопроекта о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО.

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