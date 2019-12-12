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Факти / Україна / Політика

Рада спростила видачу паспортів для мешканців зони ООС і переселенців

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощення процедури отримання паспортів особами, які мешкають у зоні проведення ООС або виїхали з неї.

Рада спростила видачу паспортів для мешканців зони ООС і переселенців

Закон Про внесення зміни до закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) ухвалено 348 голосами.

– Закон, фактично, спрощує отримання документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України та закордоного паспорта), – пояснив голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

Ухвалений закон спрямований на врегулювання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, особам, які проживають у зоні проведення ООС або переселилися з неї.

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– Зокрема, закон визначає, що оформлення відповідних документів, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання та перебування особи, – розповів Лубінець.

Водночас для внесення відомостей про місце проживання до документів, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в газеті Голос України.

Раніше ми також публікували текст законопроекту щодо продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО.

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