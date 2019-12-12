Рада спростила видачу паспортів для мешканців зони ООС і переселенців

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощення процедури отримання паспортів особами, які мешкають у зоні проведення ООС або виїхали з неї.
Закон Про внесення зміни до закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) ухвалено 348 голосами.
– Закон, фактично, спрощує отримання документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України та закордоного паспорта), – пояснив голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.
Ухвалений закон спрямований на врегулювання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, особам, які проживають у зоні проведення ООС або переселилися з неї.
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– Зокрема, закон визначає, що оформлення відповідних документів, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання та перебування особи, – розповів Лубінець.
Водночас для внесення відомостей про місце проживання до документів, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.
Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в газеті Голос України.
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