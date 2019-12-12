Я всем выгодна как сакральная жертва – реакция Звиробий на переговоры подозреваемых по делу Шеремета

Волонтер Маруся Звиробий прокомментировала брифинг в МВД по поводу убийства Павла Шеремета.

Волонтер Маруся Звиробий прокомментировала попытки сделать из нее сакральную жертву подозреваемыми по делу об убийстве Павла Шеремета.

– Я просто сейчас всем выгодна как сакральная жертва. Меня это не удивляет, я знаю, откуда растут ноги. Неплохая идея, конечно, девочки, но давайте придумайте что-то другое, – сказала волонтер в эфире 5 канала.

Также она добавила, что не очень доверяет всем, что увидела и услышала.

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– Некоторые моменты, когда девушки моих детей обсуждали – неплохо придумали, я могу узнать, среди милиционеров у нас тоже есть свои люди. А может и подделали (переговоры подозреваемых, – Ред.), я не знаю. Пусть разбираются адвокаты и полиция. Но даже если это Лису посадят, я к ней на суд приду и буду ее вытаскивать. Единство – оно такая, знаете, – прокомментировала брифинг в МВД волонтер Маруся Звиробий.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.