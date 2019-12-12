Я усім вигідна як сакральна жертва – реакція Звіробій на переговори підозрюваних у справі Шеремета

Волонтерка Маруся Звіробій прокоментувала брифінг у МВС щодо вбивства Павла Шеремети.
Волонтерка Маруся Звіробій прокоментувала намагання зробити з неї сакральну жертву підозрюваними у справі про вбивство Павла Шеремета.
– Я просто зараз усім вигідна як сакральна жертва. Мене це не дивує, я знаю, звідки ростуть ноги. Непогана ідея, звичайно, дівчата, але давайте придумайте щось інше, – сказала волонтер в ефірі 5 каналу.
Також вона додала, що не дуже довіряє всьому, що побачила і почула.
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– Деякі моменти, коли дівчата моїх дітей обговорювали – непогано придумали, я ж можу дізнатися, серед міліціонерів у нас теж є свої люди. А може і підробили (пермовини підозрюваних, – Ред.), я ж не знаю. Нехай розбираються адвокати та поліція.
Але навіть якщо цю Лису посадять, я ж до неї на суд прийду і буду її витягувати. Єдність — вона така, знаєте, – прокоментувала брифінг у МВС волонтер Маруся Звіробій.
Нагадаємо, заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що слідство вийшло на п’ятьох виконавців вбивства Шеремета.