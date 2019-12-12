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Факти / Україна / Політика

Закон про особливий статус Донбасу продовжили на рік

Верховна Рада проголосувала за законопроект, який подовжує на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий статус Донбасу продовжили на рік

Верховна Рада України підтримала пролонгацію на рік закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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За проголосували 320 парламентаріїв.

У закон внесли лише одну зміну – іншу дату. Тепер закон діє до 31 грудня 2020 року.

Парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО у вересні 2014 року і набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У 2018 році Рада продовжила дію закону на рік.

Згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у ст. 10 закону: виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Крім того, стаття передбачає, що особливий порядок реалізується винятково органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

Нагадаємо, 11 грудня народні депутати Слуги народу зареєстрували у Верховній Раді проект про продовження дії закону про особливий статус Донбасу на один рік. Ініціаторами виступили лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко.

Фото: Dreamstime

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