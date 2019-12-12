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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 12 декабря (ОНЛАЙН)

Верховная Рада планирует 12 декабря проголосовать в целом за законопроект, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей еще на год.

Заседание Верховной Рады 12 декабря (ОНЛАЙН)

12 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть большое количество законодательный инициатив. В частности, пролонгацию закона об особом статусе Донбасса, законопроект о разведке, а также ряд экологических постановлений.

– Наконец-то мы пришли к согласию между фракциями и внутри фракции относительно временной следственной комиссии по вопросам нападения на активистов, так называемая комиссия по делу Гандзюк, – заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Читайте: Особый статус Донбасса и экология: повестка дня Рады 12 декабря

Также Верховная Рада в четверг рассмотрит и может проголосовать в целом законопроект №2569, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей еще на год.

Кроме того, парламентариям придется рассмотреть ряд изменений, которые касаются высшего образования.

К слову, заседание Верховной Рады онлайн можно смотреть на факты ICTV.

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