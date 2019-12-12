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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 12 грудня (ОНЛАЙН)

Верховна Рада має намір 12 грудня проголосувати в цілому за законопроект, який подовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ще на рік.

Засідання Верховної Ради 12 грудня (ОНЛАЙН)

12 грудня Верховна Рада планує розглянути велику кількість законодавчий ініціатив. Зокрема, пролонгацію закону про особливий статус Донбасу, законопроект про розвідку, а також низку екологічних постанов.

– Нарешті ми дійшли згоди між фракціями і всередині фракції щодо тимчасової слідчої комісії з питань нападу на активістів, так звана комісія зі справі Гандзюк, – заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Читайте: Особливий статус Донбасу та екологія: порядок денний Ради 12 грудня

Також Верховна Рада в четвер розгляне і можливо проголосує в цілому за законопроект №2569, що продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ще на рік.

Крім того, парламентарям доведеться розглянути низку змін, які стосуються вищої освіти.


До слова, раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

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