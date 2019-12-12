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Факты / Украина / Политика

Особый статус Донбасса и экология: повестка дня Рады 12 декабря

Какие законопроекты в повестке дня Верховной Рады 12 декабря – дальше в материале.

Особый статус Донбасса и экология: повестка дня Рады 12 декабря

Верховная Рада планирует на пленарном заседании 12 декабря рассмотреть большое количество законодательный инициатив, в том числе пролонгацию на год закона Об особом статусе Донбасса, проект закона о высшем образовании, а также создание следственной комиссии по нападениям на активистов.

Читайте: Заседание Верховной Рады 12 декабря (ОНЛАЙН)

Для включения в повестку дня и принятия решения

  • Проект закона о внесении изменения в ст. 1 Закона Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  • Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.
  • Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 05.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
  • Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 04.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта закона О внесении изменений в закон Украины О рынке электрической энергии.
  • Проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах.

Первое чтение

  • Проект закона о разведке.
  • Проект закона о внесении изменений в закон Украины О Службе внешней разведки о деятельности Службы внешней разведки.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения.
  • Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах.
  • Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно усиления ответственности за умышленное повреждение, разрушение, похищение телекоммуникационной сети).
  • Проект закона о защите и законных интересах должников при осуществлении коллекторской деятельности.
  • Проект постановления об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному воздействию РФ.
  • Проект постановления об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения.

Второе чтение

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине (о предоставлении убежища бездомным лицам).
  • Проект закона о внесении изменения в закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О предварительном заключении.
  • Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога).
  • Проект закона о озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах.
  • Проект закона об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.
  • Проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде в Украине (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины).

К слову, заседание Верховной Рады онлайн можно смотреть на факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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