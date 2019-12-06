6 декабря народные депутаты планируют внести изменения в госбюджет на 2019 год относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Охматдета.
6 декабря Верховная Рада Украины начнет свою работу с часа вопросов к правительству.
Они будут касаться долговой политики Украины, а именно результата 2019 года и стратегии на 2020-21 годы.
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Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, касающихся особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.
В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.