Зеленская обратилась к участникам Дефлимпийских игр на языке жестов

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам зимних Дефлимпийских игр языком жестов.

Жена Владимира Зеленского поздравила участников зимних Дефлимпийских игр в Италии с началом соревнований.

– Сегодня на севере Италии начинаются зимние Дефлимпийские игры. К сожалению, не смогла лично провести наших спортсменов. Компенсирую свое отсутствие видеообращением. Мне очень нравится, как на языке жестов будет слово Победа. Это движение рукой демонстрирует силу, собранность, нацеленность на результат. Именно этого желаю нашей сборной! – написала Елена Зеленская.

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В этом году в Италии будут соревноваться 34 украинских спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная за всю историю участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

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