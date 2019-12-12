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Факты / Украина

Зеленская обратилась к участникам Дефлимпийских игр на языке жестов

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам зимних Дефлимпийских игр языком жестов.

олена зеленська

Жена Владимира Зеленского поздравила участников зимних Дефлимпийских игр в Италии с началом соревнований.

– Сегодня на севере Италии начинаются зимние Дефлимпийские игры. К сожалению, не смогла лично провести наших спортсменов. Компенсирую свое отсутствие видеообращением. Мне очень нравится, как на языке жестов будет слово Победа. Это движение рукой демонстрирует силу, собранность, нацеленность на результат. Именно этого желаю нашей сборной! – написала Елена Зеленская.

 

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Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово «ПЕРЕМОГА». Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! Нехай усі омріяні вами вершини будуть підкорені! А ми вболіваємо й чекаємо на вас удома. P.S. Цього року до Італії їдуть змагатися 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах. #Дефлімпіада2019

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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В этом году в Италии будут соревноваться 34 украинских спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная за всю историю участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

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