Зеленская инициирует присоединение Украины к партнерству Биарриц

Украина присоединится к международному партнерству Биарриц – это объединение, созданное странами большой семерки для борьбы за гендерное равенство. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, на третьем Женском конгрессе, который проходит в Киеве.

700 участников, 9 дискуссионных платформ и 90 спикеров. Украинские политические деятельницы, судьи, правозащитницы, а еще представительницы ООН, НАТО и Совета Европы собрались, чтобы в очередной раз подискутировать о роли женщины в обществе.

Конгресс вицеспикерка Верховной Рады открывает вместе с первой леди Украины. Елена Зеленская сразу отмечает положительные изменения в гендерном вопросе. И объявляет свою инициативу – присоединиться к международному партнерству Биарриц. Это объединение, которое в августе создали страны большой семерки в борьбе за права женщин.

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Украинских женщин уже сложно назвать слабым полом – защитницы наравне с мужчинами отстаивают нашу независимость на Востоке, занимают высшие политические должности. В этом созыве Верховной Рады многочисленный женский десант, 21% – это 87 народных избранниц. В прошлом созыве их было 54. Но работать еще есть над чем.

Почти больше всего представительниц прекрасного пола в украинских судах. Более 40% слуг Фемиды – женщины. А в 2017году впервые председателем суда выбрали не мужчину.

И специально на женский конгресс пришла Клэр Хатчинсон – представительница генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности. Это уже ее третий визит в Украину.

Участницы конгресса подчеркивают – они не выступают против, а только за: за равные возможности и уважение, за борьбу идей и честной конкуренции, а не противостояние мужчин и женщин.

Факты ICTV ранее писали о том, что Зеленская будет приучать детей к правильному питанию в школах.

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