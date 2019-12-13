Госбюджет 2020: Зеленский предложил добавить Фонд развития предпринимательства

Президент Владимир Зеленский инициировал создание Фонда развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в бюджет на 2020 год. В проекте предлагается добавить 2 млрд грн в доходы бюджета, которые имеют устремиться на Фонд развития предпринимательства.

Глава государства подал соответствующий законопроект №2589.

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Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу Фонд развития предпринимательства.

Расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка пакета законопроектов по завершению децентрализации в Украине.