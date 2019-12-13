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Факты / Украина / Политика

Готовим пакет законов для завершения децентрализации в Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка пакета законопроектов по завершению децентрализации в Украине.

Готовим пакет законов для завершения децентрализации в Украине – Зеленский

В Украине готовят законы, которые помогут завершить децентрализацию на всей территории страны.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции, связанные с децентрализацией.

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По его словам, Украина выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, а проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано.

– Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно, – добавил президент.

Зеленский отметил, что в Минских договоренностях речь идет о возвращении под контроль Украины государственной границы после местных выборов, однако эти пункты должны быть скорректированы.

Ранее Факты ICTV писалим, что Киев должен договариваться с Россией об изменении Минских договоренностей.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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