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Факти / Україна / Політика

Держбюджет 2020: Зеленський запропонував додати Фонд розвитку підприємництва

Президент Володимир Зеленський ініціював створення Фонду розвитку підприємництва на 2 млрд грн за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Держбюджет 2020: Зеленський запропонував додати Фонд розвитку підприємництва

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт зі змінами до бюджету на 2020 рік. У проекті пропонується додати 2 млрд грн до доходів бюджету, які мають спрямуватися на Фонд розвитку підприємництва.

Глава держави подав відповідний законопроект №2589.

Читайте: Зеленський підписав закон про держбюджет-2020

Передбачається збільшення надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму Фонд розвитку підприємництва.

Витрати держбюджету замість 1,182 трлн грн пропонується збільшити до 1,184 трлн грн.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка пакету законопроектів щодо завершення децентралізації в Україні.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс Президента

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