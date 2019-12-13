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Факти / Україна / Політика

Готуємо пакет законів для завершення децентралізації в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка пакету законопроектів щодо завершення децентралізації в Україні.

Готуємо пакет законів для завершення децентралізації в Україні – Зеленський

В Україні готують закони, які допоможуть завершити децентралізацію на всій території країни.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у Мінських домовленостях передбачені зміни в Конституції, пов’язані з децентралізацією.

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За його словами, Україна виконує свої зобов’язання за Мінськими угодами, а проведення децентралізації відповідає тому, що було підписано.

– Гадаю, що мені вдалося у цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно, – додав президент.

Зеленський зазначив, що у Мінських домовленостях йдеться про повернення під контроль Україні державного кордону після місцевих виборів, проте ці пункти мають бути скореговані.

Раніше Факти ICTV писали, що Київ повинен домовлятися з Росією про змінення Мінських домовленостей.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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