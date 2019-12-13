В начале 2020 года может вырасти курс доллара – Минэкономики

В Министерстве экономики ожидают временного ослабления гривны, которое будет наблюдаться в начале 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало анализ инфляции в Украине.

В Министерстве ожидают, что в начале 2020 года может наблюдаться ослабление гривны, которое будет иметь негативное влияние на инфляцию в стране.

– В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны, – говорится в анализе Минэкономики.

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До какого значения может ослабнуть гривна не указывается.

Также негативное влияние на инфляцию в начале 2020 года могут иметь рост заработной платы, рост мировых цен на нефть и газ, прекращение транзита российского газа через Украину.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.