В начале 2020 года может вырасти курс доллара – Минэкономики

В Министерстве экономики ожидают временного ослабления гривны, которое будет наблюдаться в начале 2020 года.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало анализ инфляции в Украине.
В Министерстве ожидают, что в начале 2020 года может наблюдаться ослабление гривны, которое будет иметь негативное влияние на инфляцию в стране.
– В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны, – говорится в анализе Минэкономики.
Читайте: Курс гривны обновил четырехлетний максимум
До какого значения может ослабнуть гривна не указывается.
Также негативное влияние на инфляцию в начале 2020 года могут иметь рост заработной платы, рост мировых цен на нефть и газ, прекращение транзита российского газа через Украину.
К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.