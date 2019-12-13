PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В начале 2020 года может вырасти курс доллара – Минэкономики

В Министерстве экономики ожидают временного ослабления гривны, которое будет наблюдаться в начале 2020 года.

Гривня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало анализ инфляции в Украине.

В Министерстве ожидают, что в начале 2020 года может наблюдаться ослабление гривны, которое будет иметь негативное влияние на инфляцию в стране.

– В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны, – говорится в анализе Минэкономики.

Читайте: Курс гривны обновил четырехлетний максимум

До какого значения может ослабнуть гривна не указывается.

Также негативное влияние на инфляцию в начале 2020 года могут иметь рост заработной платы, рост мировых цен на нефть и газ, прекращение транзита российского газа через Украину.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Курс гривні в Україні
24-25 грн/1$ с возможным ослаблением до 26: прогноз курса доллара на 2020
Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Курс 22 грн/1$ в 2020 и резкий скачок до 30 – интервью Наймана
Курс 22 грн/1$ в 2020 и резкий скачок до 30 – интервью Наймана
Гривна добавила еще 3 копейки и продолжает укрепление
Гривна добавила еще 3 копейки и продолжает укрепление
Изменения с декабря 2019: повышение пенсий, соцвыплат, новые деньги и 5G
Изменения с декабря 2019: повышение пенсий, соцвыплат, новые деньги и 5G
Повлияет ли введение новых купюр на инфляцию в Украине
Повлияет ли введение новых купюр на инфляцию в Украине
курс долара
Курс доллара упал на межбанке ниже 24 гривен
НБУ вводит монеты 5, 10 грн и обновляет купюры 50 и 200 грн
НБУ вводит монеты 5, 10 грн и обновляет купюры 50 и 200 грн
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка