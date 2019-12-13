На початку 2020 року може зрости курс долара – Мінекономіки

У Міністерстві економіки очікують тимчасового послаблення гривні, яке спостерігатиметься на початку 2020 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікувало аналіз інфляції в Україні.

У Міністерстві очікують, що на початку 2020 року може спостерігатися послаблення гривні, яке матиме негативний вплив на інфляцію в країні.

– Упродовж І кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні, – йдеться в аналізі Мінекономіки.

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До якого значення може послабитися гривня не вказується.

Також негативний вплив на інфляцію на початку 2020 року можуть мати зростання заробітної плати, зростання світових цін на нафту та газ, припинення транзиту російського газу через Україну.

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.