PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Пристайко назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и определена дата прекращения огня на Донбассе.

Пристайко назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что на заседании в ТКГ объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных.

– Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду, – сказал министр.

Читайте: Будет сложно, но Минские соглашения нужно менять – Зеленский

Глава МИД выразил надежду, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации.

Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки.

Напомним, Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дача Пристайко
Старая мебель и сантехника: как выглядит госдача Пристайко в Конча-Заспе
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
Путін на Євроіграх
Остановить Путина может только НАТО – Пристайко
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Нерешительность НАТО позволила РФ вторгнуться в Украину и Грузию – Пристайко
Нерешительность НАТО позволила РФ вторгнуться в Украину и Грузию – Пристайко
Украина хочет Ruxit – Пристайко
Украина хочет Ruxit – Пристайко
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка