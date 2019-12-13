Пристайко назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и определена дата прекращения огня на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что на заседании в ТКГ объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных.

– Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду, – сказал министр.

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Глава МИД выразил надежду, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации.

Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки.

Напомним, Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.