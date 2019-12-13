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Факти / Україна / Політика

Пристайко назвав три пункти, які узгодять на засіданні в ТКГ

У середу, 18 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) будуть уточнені списки для обміну утримуваних осіб та визначать дату припинення вогню на Донбасі.

Пристайко назвав три пункти, які узгодять на засіданні в ТКГ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав, що на засіданні в ТКГ оголосять дату припинення вогню і узгодять нові ділянки розведення на Донбасі, а також звірять списки для обміну військовополонених.

– Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретна дата припинення вогню. До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу, – сказав міністр.

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Глава МЗС висловив надію, що в середу відбудеться засідання робочих груп ТКГ: група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення, і буде вимагати від ОБСЄ верифікації.

Гуманітарна група буде остаточно звіряти списки.

Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.

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