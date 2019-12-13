Особливий статус Донбасу: Резніков сказав, що треба змінити в законі

Представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков вважає, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО потребує змін, але лише після виконання протилежною стороною конфлікту всіх домовленостей.

Олексій Резніков заявив, що у разі виконання РФ домовленостей, статтю 10 закону про так званий особливий статус Донбасу, термін якого Верховна Рада 12 грудня продовжила ще на рік, необхідно змінити.

– Якщо ми побачимо, що інша сторона міжнародного військового збройного конфлікту поводитися конструктивно, тобто ми рухаємося в напрямку примирення і врегулювання конфлікту, – у закон мають вноситися певні правки, – сказав представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську.

За його словами, йдеться про імплементацію формули Штайнмаєра, тобто треба змінити редакцію статті 10.

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– Формула Штайнмаєра говорить про одну річ – якщо територія України буде звільнена від військових формувань, законних іноземних, незаконних, будь-яких і відбудуться легітимні вибори відповідно до законів України і стандартів ОБСЄ, то після цього цей закон набуває чинності на постійній основі, – наголосив Резніков.

На його думку, чергові місцеві вибори восени 2020 року мають відбутися по всій Україні одночасно, зокрема і в ОРДЛО.

– Це можливо, але вкрай складно. Будь-яке політичне врегулювання, а вибори – це політичне врегулювання, не може бути до того, як буде врегульовано безпекове питання. Тобто розведення військ, роззброєння, демобілізація, – додав він.

Раніше Олексій Резніков повідомив, що до наступної зустрічі нормандської четвірки Тристороння контактна група планує підготувати зміни до Мінських домовленостей.