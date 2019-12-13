Хотели узнать о деле Шеремета: пропагандистов НТВ не пустили в Украину

Пропагандистов с российского телеканала НТВ не впустили в Украину, когда те проходили паспортный контроль в Борисполе.

Съемочную группу российских пропагандистов телеканала НТВ не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь.

Один из ведущих телеканала Сергей Савин отметил, что они сразу рассказали пограничникам о том, кто они и назвали цель поездки.

Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными.

Читайте: Мы в центре Киева: российские пропагандисты приехали в Украину

Савин отметил, что во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично.

Недавно Зеленский предложил российским СМИ приехать в Киев и лично посмотреть на то, что происходит на Украине. Наш корреспондент Сергей Савин поверил этому приглашению, полетел в Киев и… его не пустили pic.twitter.com/kTfkPcq4Mw — НТВ (@ntvru) 13 de desembre de 2019

Затем пограничники отказали во въезде в Украину.

– Официальная причина – я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь, – сказал он.

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.