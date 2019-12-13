Хотіли дізнатися про справу Шеремета: пропагандистів НТВ не впустили в Україну

Пропагандистів з російського телеканалу НТВ не впустили до України, коли ті проходили паспортний контроль у Борисполі.

Знімальну групу російських пропагандистів телеканалу НТВ не пустили до України, коли ті проходили пункт контролю в аеропорту Бориспіль.

Один з ведучих телеканалу Сергій Савін зазначив, що вони одразу розповіли прикордонникам про те, хто вони та назвали мету поїздки.

Росіяни стверджували, що приїхали до України дізнатися більше про справу вбитого Шеремета, газові перемовини й обмін полоненими.

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Савін наголосив, що під час перевірки документів все проходило чемно й дипломатично.

Недавно Зеленский предложил российским СМИ приехать в Киев и лично посмотреть на то, что происходит на Украине. Наш корреспондент Сергей Савин поверил этому приглашению, полетел в Киев и… его не пустили pic.twitter.com/kTfkPcq4Mw — НТВ (@ntvru) 13 de desembre de 2019

Потім прикордонники відмовили у в’їзді в Україну.

– Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут, – сказав він.

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський запросив російських журналістів відвідати Донбас, а не писати про нього неправду з Москви.