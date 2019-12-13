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Факти / Україна / Політика

Хотіли дізнатися про справу Шеремета: пропагандистів НТВ не впустили в Україну

Пропагандистів з російського телеканалу НТВ не впустили до України, коли ті проходили паспортний контроль у Борисполі.

Хотіли дізнатися про справу Шеремета: пропагандистів НТВ не впустили в Україну

Знімальну групу російських пропагандистів телеканалу НТВ не пустили до України, коли ті проходили пункт контролю в аеропорту Бориспіль.

Один з ведучих телеканалу Сергій Савін зазначив, що вони одразу розповіли прикордонникам про те, хто вони та назвали мету поїздки.

Росіяни стверджували, що приїхали до України дізнатися більше про справу вбитого Шеремета, газові перемовини й обмін полоненими.

Читайте: Ми в центрі Києва: російські пропагандисти приїхали в Україну

Савін наголосив, що під час перевірки документів все проходило чемно й дипломатично.

Потім прикордонники відмовили у в’їзді в Україну.

– Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут, – сказав він.

Нагадаємо, 10 грудня президент Володимир Зеленський запросив російських журналістів відвідати Донбас, а не писати про нього неправду з Москви.

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