В Україні запрацював Електронний кабінет забудовника – доступні послуги

Відсьогодні у тестовому режимі починає роботу Електронний кабінет забудовника. Він містить перші в Україні державні онлайн-послуги найвищого ступеню автоматизації.

Презентація Електронного кабінету забудовника відбулася за участі прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра розвитку громад та територій Альони Бабак.

– Майже 50% заявок отримали відмову 2018-го року. Сьогодні ми зробили рішучий крок для того, щоб це припинилося. Люди як платники податків заслуговують на якісні сервіси та відсутність корупції, – зазначив Гончарук.

Реєстрація здійснюється за методами ідентифікації: електронний підпис, MobileID, BankID.

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ЕКЗ – це персоніфікована онлайн-сторінка для реєстрації та отримання документів декларативного (повідомлення та декларації), а пізніше, дозвільного характеру щодо об’єктів будівництва.

– Реєстрація та отримання документів, дозволи, ліцензії та сертифікати щодо об’єктів будівництва — усе це стане автоматизованим через е-кабінет, – розповів прем’єр.

Наразі ЕКЗ надаватиме забудовнику послуги з отримання декларативних документів для будівельних об’єктів найзатребуванішого (85-90%) класу наслідків – CC1.