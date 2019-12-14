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Факты / Украина

Формула Штайнмайера есть в законе о самоуправлении Донбасса – Резников

Формула Штайнмайера уже давно является частью закона о местном самоуправлении Донбасса. Она записана в 10-й статье закона.

Олексій Резніков

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что так называемая Формула Штайнмайера состоит из двух абзацов.

По его словам, она уже давно прописана в законе Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Она находится в 10-й статье закона, однако звучит немного иначе.

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– Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны из примечаний и из комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов, – подытожил Резников.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада продлила действие закона о местном самоуправлении Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Источник: LB.ua

Фото: УНИАН

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