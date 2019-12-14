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Факти / Україна

Формула Штайнмаєра є в законі про самоврядування Донбасу – Резніков

Формула Штайнмаєра вже давно є частиною закону про місцеве самоврядування Донбасу. Вона записана в 10-й статті закону.

Олексій Резніков

Представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що так звана Формула Штайнмаєра складається з двох абзаців.

За його словами, вона вже давно прописана у законі Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Вона знаходиться в 10-й статті закону, проте звучить трохи інакше.

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– Написано, в пунктах статті з другого до дев’ятого, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони набудуть чинності одразу після проведення виборів, – підсумував Резніков.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада продовжила дію закону про місцеве самоврядування Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

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