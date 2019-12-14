Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должны быть представлены убедительные доказательства.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета являются признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении.

Она считает, что из-за этого уровень доказательной базы должен быть настолько убедительным, чтобы никто в ней не сомневался.

– Образ ветерана и волонтера – это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы, – заявила Коляда.

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По словам министра, если возникнут сомнения в доказательствах, то это в несколько раз увеличит репутационные риски Украины.

Она добавила, что публичность судебного процесса в деле об убийстве Шеремета является большим плюсом, поскольку все могут следить за ним.

Минветеранов продолжит исполнять свои прямые функции в отношении бенефициаров и будет предоставлять им правовую помощь.

К слову, глава МВД Арсен Аваков заявил, что расследование дела об убийстве Шеремета засекретили из-за возможной утечки информации.