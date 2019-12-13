Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации

После убийства Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 полиция, которая начала расследовать убийство, не смогла найти четыре камеры с видео. Аваков заявил, что подозреваемым сливали информацию.
Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в первые дни важно было собрать факты и получить результат.
– Мы с коллегами из СБУ собирали видео с камер наблюдений. Имели несколько бригад, начали собирать все материалы – записи камер, запросы трафиков и тому подобное.
Мы не нашли четыре камеры, мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших для нас местах, с хорошим качеством, – рассказал министр.
Аваков говорит, что это отдельное направление расследования. Кроме того, подозреваемым кто давал информацию.
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– Это было причиной, что мы в 2017 году, не зная как, засекретили следствие. Суть происходящего, знало лишь несколько человек, руководство полиции и министерства, – говорит глава МВД.
Напомним, данные следствия позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Павла Шеремета пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.