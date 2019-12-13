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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации

После убийства Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 полиция, которая начала расследовать убийство, не смогла найти четыре камеры с видео. Аваков заявил, что подозреваемым сливали информацию.

Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в первые дни важно было собрать факты и получить результат.

– Мы с коллегами из СБУ собирали видео с камер наблюдений. Имели несколько бригад, начали собирать все материалы – записи камер, запросы трафиков и тому подобное.

Мы не нашли четыре камеры, мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших для нас местах, с хорошим качеством, – рассказал министр.

Аваков говорит, что это отдельное направление расследования. Кроме того, подозреваемым кто давал информацию.

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– Это было причиной, что мы в 2017 году, не зная как, засекретили следствие. Суть происходящего, знало лишь несколько человек, руководство полиции и министерства, – говорит глава МВД.

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