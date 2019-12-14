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Факти / Україна

Не повинно бути сумнівів у доказах – Коляда про справу Шеремета

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета повинні бути представлені переконливі докази.

Не повинно бути сумнівів у доказах – Коляда про справу Шеремета

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета є визнані авторитети у ветеранському і волонтерському русі.

Вона вважає, що через це рівень доказової бази повинен бути настільки переконливим, щоб ніхто в ній не сумнівався.

– Образ ветерана і волонтера – це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним з образом вбивці, – заявила Коляда.

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За словами міністра, якщо виникнуть сумніви у доказах, то це в кілька разів збільшить репутаційні ризики України.

Вона додала, що публічність судового процесу у справі про вбивство Шеремета є великим плюсом, оскільки всі можуть стежити за ним.

Мінветеранів продовжить виконувати свої прямі функції щодо бенефіціарів та надаватиме їм правову допомогу.

До слова, глава МВС Арсен Аваков заявив, що розслідування справи про вбивство Шеремета засекретили через можливий витік інформації.

Джерело: Мінветеран

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