Во время обыска по делу об убийстве Шеремета нашли мину – Аваков

Во время обыска по делу об убийстве Павла Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен той части взрывного устройства, которое повлекло гибель журналиста.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов рассказал о новом вещественном доказательстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

– Пока мы ждали адвоката, подозреваемый Андрей Антоненко написал человеку, который жил с ним в одной квартире – брату своей жены – срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку. Брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры.

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По словам министра внутренних дел, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

– Я не говорю, что это элемент той бомбы (от которой погиб Павел Шеремет – Ред.), но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей.

Арсен Аваков также объяснил, что у правоохранителей было три версии, поэтому два неотложных обыска были проведены ночью.

Он напомнил, что следствие не завершено и на целый ряд вопросов еще нет полных ответов, в частности об инициаторах этого дела.

Напомним, ранее суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета.