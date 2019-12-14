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Факты / Украина / Общество

Во время обыска по делу об убийстве Шеремета нашли мину – Аваков

Во время обыска по делу об убийстве Павла Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен той части взрывного устройства, которое повлекло гибель журналиста.

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов рассказал о новом вещественном доказательстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

– Пока мы ждали адвоката, подозреваемый Андрей Антоненко написал человеку, который жил с ним в одной квартире – брату своей жены – срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку. Брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры.

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По словам министра внутренних дел, в результате обыска по одному  из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

– Я не говорю, что это элемент той бомбы (от которой погиб Павел Шеремет – Ред.), но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей.

Арсен Аваков также объяснил, что у правоохранителей было три версии, поэтому два неотложных обыска были проведены ночью.

Он напомнил, что следствие не завершено и на целый ряд вопросов еще нет полных ответов, в частности об инициаторах этого дела.

Напомним, ранее суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета.

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