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Факты / Украина / Общество

Суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Во время заседания суда музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Его подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Полиция считает Андрея Антоненко организатором.

Ранее народный депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич и музыкант Александр Положинский заявили, что готовы взять на поруки Андрея Антоненко.

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Напомним, 13 декабря суд также избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в убийстве Шеремета.

На два месяца арестовали врача и волонтера Юлию Кузьменко.

Под домашний арест отправили медика Яну Дугарь.

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