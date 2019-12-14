Суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Во время заседания суда музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Его подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Полиция считает Андрея Антоненко организатором.
Ранее народный депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич и музыкант Александр Положинский заявили, что готовы взять на поруки Андрея Антоненко.
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Напомним, 13 декабря суд также избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в убийстве Шеремета.
На два месяца арестовали врача и волонтера Юлию Кузьменко.
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