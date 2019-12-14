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Факти / Україна / Суспільство

Під час обшуку у справі про вбивство Шеремета знайшли міну – Аваков

Під час обшуку у справі про вбивство Павла Шеремета знайшли напіврозібрану міну, елемент якої є аналогічним до тієї частини вибухового пристрою, який спричинив загибель журналіста.

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі одного з телеканалів розповів про новий речовий доказ у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

– Поки ми чекали на адвоката, підозрюваний Андрій Антоненко написав людині, яка жила з ним в одній квартирі – братові своєї дружини – терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку. Брат його дружини забирає цю зелену штуку і виносить з квартири.

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За словами міністра внутрішніх справ, у результаті обшуку за однією з трьох адрес цей предмет був знайдений і ним виявилася міна МОН-50 у напіврозібраному стані.

– Я не кажу, що це елемент тієї бомби (від якої загинув Павло Шеремет – Ред.), але дивно, коли музикант тримає у себе вдома міну МОН-50, якою можна вбити величезну кількість людей.

Арсен Аваков також пояснив, що у правоохоронців було три версії, тому два невідкладні обшуки були проведені вночі.

Він нагадав, що слідство не завершене і на цілу низку питань ще немає повних відповідей, зокрема про ініціаторів цієї справи.

Нагадаємо, раніше суд арештував на два місяці Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета.

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