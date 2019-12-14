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Факти / Україна

РПЦ буде змушена визнати автокефалію ПЦУ – Епіфаній

РПЦ доведеться визнати автокефалію Православної церкви України, однак вона може зробити це останньою.

Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній під час брифінгу заявив, що у 2020 році очікує визнання ПЦУ ще кількома помісними церквами.

Він вважає, що РПЦ також доведеться визнати автокефалію Православної церкви України.

– Але вона (РПЦ – Ред.) буде останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми зараз чекаємо від інших помісних православних церков – Румунської, Болгарської, Грузинської та інших. А РПЦ буде змушена визнати нашу суб’єктність, – сказав Епіфаній.

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Митрополит не став уточнювати, які саме церкви готуються визнати ПЦУ у 2020 році, щоб не полегшувати роботу тим, хто цьому протистоїть.

Він додав, що під час Собору Православної церкви України ієрархи висловили подяку церквам, які визнали автокефалію ПЦУ.

До слова, митрополит Епіфаній оголосив про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

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