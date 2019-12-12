Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится три года

20 июля 2016 года был убит журналист Павел Шеремет. Через три года, 12 декабря, полиция задержала первых подозреваемых. Факты ICTV составили хронологию расследования.
В среду утром, 20 июля, 2016 года в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился известный журналист Павел Шеремет. Взрыв прогремел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко практически сразу же, как Шеремет выехал из дома около 7.45.
Очевидцы сообщили, что после покушения журналист, который находился в машине один, еще был жив, но умер до приезда скорой помощи.
Смотрите в видео: Три года назад убили Шеремета – хронология расследования
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Версии убийства
Ранее следователи Генпрокуратуры прорабатывали четыре основные версии преступления: профессиональная журналистская деятельность; личная неприязнь; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Алене Притуле, руководителю Украинской правды, где последние пять лет работал Шеремет).
Сейчас приоритетная версия – дестабилизация ситуации в стране.
Расследование убийства Шеремета – 2016-2017 годы
- В начале августа 2016 года в Генпрокуратуре заявили, что лица, заложившие взрывчатку под машину, не установлены. При этом ГПУ распространила фото подозреваемых.
- 10 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о серьезном прогрессе в деле Шеремета. При этом обнародовать информацию в ГПУ отказались.
- В августе 2016 года Национальная полиция обратилась в ФБР за помощью в установлении подозреваемых.
- В начале сентября 2016 года в полиции заявили об отсутствии существенного прогресса в деле, но выразили уверенность, что “есть все шансы” раскрыть убийство Шеремета.
- В середине октября 2016 года в прокуратуре заявили о достигнутом прогрессе в следствии по этому делу.
– Их (свидетелей. – Ред.) появляется все больше, – сообщил начальник криминальной полиции Вадим Троян журналистам.
- В феврале 2017 года полиция определила, что взрывное устройство, которым убили журналиста, имело в своем составе противопехотную мину.
- Правоохранители предположили, что заказ на убийство Шеремета поступил из Российской Федерации.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что способ, которым был убит журналист, аналогичен тому, который был использован при подготовке покушения на нардепа Антона Геращенко.
- При этом правоохранители констатировали, что у следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в этом деле.
- В мае 2017 года Юрий Луценко заявил, что следствие допустило серьезную ошибку, не изъяв одну из камер видеонаблюдения. В СБУ, которая занималась изъятием камер, опровергли эту информацию.
- В июле 2017 года следствие вновь указало на вероятность российского следа в убийстве Шеремета.
– После убийства Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны, – заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
- В октябре 2017 года Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Шеремета пока идет тяжело, но одна зацепка может привести дело к его раскрытию.
- Под конец года Нацполиция отчиталась о том, что убийцы Шеремета по-прежнему не установлены.
2018 год
- В мае в МВД заявили, что российское гражданство Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора.
- В июле в Генпрокуратуре отчитались о проведении более 20 экспертиз в рамках расследования убийства журналиста. Правоохранители продолжают отрабатывать четыре версии преступления.
- В этом же месяце полиция заявила, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его личность еще не установлена.
- В августе следствие пояснило, что в подрыве авто журналиста не были обнаружены признаки террористического акта.
- Тогда же генпрокурор заявил, что у следствия появилась одна ниточка, которая, возможно, приведет к раскрытию убийства.
2019 год
- В январе 2019 года Юрий Луценко признал, что даже ФБР не смогло помочь в раскрытии преступления. При этом генпрокурор подчеркнул, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше.
- 12 декабря полиция задержала первых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Среди них – музыкант Андрей Riffmaster Антоненко, медик и волонтер Юлия Кузьменко.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что дал сроки для раскрытия дела об убийстве Павла Шеремета. Если до того времени не достигнут результата, то руководство МВД сменят.