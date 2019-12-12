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Факты / Украина / Общество

Полиция назвала фамилии пятерых исполнителей убийства Шеремета

В исполнении убийства журналиста Павла Шеремета подозревают пятерых человек.

вбивство шеремета

Заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.

– Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета.

Это — Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, [Андрей] Антоненко и супруги Грищенки, — заявил он.

Личность мужского пола, что участвовала в закладке взрывного устройства авто Шеремета – это Антоненко.

Личность женского пола, что закладывала взрывчатку – это Юлия Кузьменко

По его словам, следствие Нацполиции провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 различных экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи с 221 камер видеонаблюдения.

Читайте: Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится три года

Собранные данные позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления.

В Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета.

А Владислав Грищенко является специалистом по взрывного дела и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что дал сроки для раскрытия дела об убийстве Павла Шеремета. Если до того времени не достигнут результата, то руководство МВД сменят.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

Результаты

Фото: Офис Президента

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