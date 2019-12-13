Справу Шеремета засекретили через витік інформації

Після вбивства Павла Шеремета у центрі Києва в липні 2016 року поліція, яка почала розслідувати вбивство, не змогла знайти чотири камери з відео. Аваков заявив, що підозрюваним зливали інформацію.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у перші дні важливо було зібрати факти і отримати результат.

– Ми з колегами з СБУ збирали відео з камер спостережень. Мали кілька бригад, почали збирати всі матеріали – записи камер, запити трафіків тощо. Ми не знайшли чотири камери, ми не змогли їх отримати. Це хороші камери, у хороших для нас місцях, з гарною якістю, – розповів міністр.

Аваков каже, що це окремий напрямок розслідування. Крім того, підозрюваним хтось давав інформацію.

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– Це було причиною, що ми у 2017 році, не знаючи як, засекретили слідство. Суть того, що відбувалося, знало лише кілька осіб, керівництво поліції та міністерства, – каже очільник МВС.