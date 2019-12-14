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Факти / Україна / Політика

Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі – Пристайко

Якщо можливості Мінських угод буде вичерпано, то Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворчого контингенту ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів нагадав, що українська сторона офіційно не зверталася до ООН щодо питання введення миротворчої місії, але така пропозиція надійшла від Росії.

– Наша команда намагається зробити все, що в межах Мінська, а коли ми зрозуміємо, що більше ні про що нове говорити не виходить і Росія впирається з кожного пункту, тоді будемо вдаватися до наступного кроку. Це буде рішення не моє, а президента. Буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є, – повідомив голова МЗС.

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Вадим Пристайко також нагадав, що під час нормандського саміту вдалося досягти домовленості про допущення на тимчасово окуповану територію Донбасу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Раніше міністр закордонних справ назвав три пункти, які узгодять на засіданні в ТКГ 18 грудня.

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