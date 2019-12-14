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Факты / Украина

В Украину не пустили еще одного пропагандиста НТВ

В Украину не пустили журналистку пропагандистского телеканала НТВ Александру Тонких, поскольку она незаконно въехала на территорию оккупированного Крыма.

Держприкордонслужба

Госпогранслужба Украины сообщила, что в аэропорту Борисполь задержали журналистку одного из российских телеканалов.

Оказалось, что задержанной является Александра Тонких, которая работает на российском пропагандистском телеканале НТВ.

Она утверждала, что не была в оккупированном Россией Крыму, однако после проверки указанной информации пограничники установили, что Тонких незаконно посещала полуостров.

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Из-за этого журналистке РФ отказали во въезде в Украину, а также запретили посещение страны на три года.

Напомним, 13 декабря пограничники не пустили в Украину съемочную группу телеканала НТВ, в состав которой входил ведущий Сергей Савин.

По его словам, в Украине хотели больше узнать о газовых переговорах, ситуации с обменом пленными и деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источники: Госпогранслужба, Медуза

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