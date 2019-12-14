В Україну не пустили ще одного пропагандиста НТВ

В Україну не пустили журналістку пропагандистського телеканалу НТВ Олександру Тонких, оскільки вона незаконно в’їхала на територію окупованого Криму.

Держприкордонслужба України повідомила, що в аеропорту Бориспіль затримали журналістку одного з російських телеканалів.

Виявилося, що затриманою є Олександра Тонких, яка працює на російському пропагандистському телеканалі НТВ.

Вона стверджувала, що не була в окупованому Росією Криму, однак після перевірки зазначеної інформації прикордонники встановили, що Тонких незаконно відвідувала півострів.

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Через це журналістці РФ відмовили у в’їзді в Україну, а також заборонили відвідувати країну три роки.

Нагадаємо, 13 грудня прикордонники не пустили в Україну знімальну групу телеканалу НТВ, до складу якої входив ведучий Сергій Савін.

За його словами, в Україні хотіли більше дізнатися про газові переговори, ситуацію з обміном полоненими і справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.