Изменить Минские соглашения можно при одном условии – Кремль

В Кремле наставают, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с “ЛДНР”.

Москва готова подписаться под изменениями в Минские соглашения, если Киев сядет за стол переговоров с боевиками “ЛДНР”.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если во время прямого диалога между Киевом и “народными республиками” стороны примут решение изменить Минск-2, тогда должна быть проведена соответствующая работа на уровне экспертов.

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Песков подчеркнул, что работать над изменениями в Минские соглашения Киев должен вместе с “экспертами из ЛДНР”.

Напомним, Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.