Змінити Мінські угоди можна за однієї умови – Кремль

У Кремлі наполягають, що змінення Мінських угод можливе тільки в разі спільної роботи Києва з “ЛДНР”.

Москва готова підписатися під змінами в Мінські угоди, якщо Київ сяде за стіл переговорів із бойовиками “ЛДНР”.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, якщо під час прямого діалогу між Києвом і “народними республіками” сторони ухвалять рішення змінити Мінськ-2, тоді повинна бути проведена відповідна робота на рівні експертів.

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Пєсков підкреслив, що працювати над змінами в Мінські угоди Київ повинен разом з “експертами з ЛДНР”.

Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.