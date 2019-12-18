Аграрный комитет Рады рассматривает поправки в закон о рынке земли

В аграрном комитете Верховной Рады проходит заседание, на котором рассматривают около 4,6 тыс. поправок в закон о рынке земли.

18 декабря в 15.00 аграрный комитет Верховной Рады собрался для того, чтобы рассмотреть поправки к проекту закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Всего в указанный закон внесли около 4,6 тыс. поправок.

Известно, что до объявления последнего перерыва народные депутаты прошли 165 поправок.

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В зале находятся члены аграрного комитета, а также нардепы, которые предлагали поправки в закон о рынке земли.

Рассмотрение длится так долго из-за того, что народные депутаты знакомились с предложениями к закону от комитета и определяли время, которое уйдет на голосование за каждую поправку.

Также некоторые народные депутаты были недовольны тем, что количество поправок, которые выносят на голосование, сократили примерно до 2,3 тыс. из-за того, что некоторые из них дублировали друг друга.

Ожидается, что заседание аграрного комитета продлится до рассмотрения всех поправок к закону и может завершиться даже в 6.00.

К слову, президент Владимир Зеленский предложил уменьшить лимит на владение землей одним владельцем до 10 тыс. гектаров.