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Факти / Україна

Аграрний комітет Ради розглядає поправки до закону про ринок землі

В аграрному комітеті Верховної Ради відбувається засідання, на якому розглядають близько 4,6 тис. поправок до закону про ринок землі.

ринок землі

18 грудня о 15.00 аграрний комітет Верховної Ради зібрався для того, щоб розглянути поправки до проекту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Усього до зазначеного закону внесли близько 4,6 тис. поправок.

Наразі відомо, що до оголошення останньої перерви народні депутати пройшли 165 поправок.

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У залі знаходяться члени аграрного комітету, а також нардепи, які пропонували поправки до закону про ринок землі.

Розгляд триває так довго через те, що народні депутати ознайомлювалися з пропозиціями до закону від комітету та визначали час, який піде на голосування за кожну поправку.

Також деякі народні депутати були незадоволені тим, що кількість поправок, які виносять на голосування, скоротили приблизно до 2,3 тис. через те, що деякі з них дублювали одна одну.

Очікується, що засідання аграрного комітету триватиме до розгляду усіх поправок до закону і може завершитися навіть о 6.00.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував зменшити ліміт на володіння землею одним власником до 10 тис. гектарів.

Фото: Dreamstime

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