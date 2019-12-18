PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почему газ дешевеет, а цены на тепло не меняются

В Киевтеплоэнерго объяснили, что нет законодательных механизмов, позволяющих оперативно пересмотреть тарифы на отопление в случае снижения цен на газ.

Почему газ дешевеет, а цены на тепло не меняются

Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в Киеве.

– Ничего не изменится. Тариф на тепло (нынешний) будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным: газ подешевеет – тариф не изменится, газ подорожает – тариф не изменится, – сказал чиновник.

По его словам, существует законодательная несогласованность, которая не позволяет исполнителям услуги предусмотреть возможность пересмотра тарифа оперативно с учетом изменения стоимости газа.

Читайте: Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020

Лопатин напомнил, что сейчас тарифообразование регламентирует только один документ – постановление Кабмина №869 с изменениями.

Однако он отметил, что Кабмин по заданию президента работает над созданием режима, который позволит корректировать тарифы на тепло в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.

Источник: 112 Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%
Цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%
Газ
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали на 278 млн грн
Цену газа для населения снизили на 13%
Цену газа для населения снизили на 13%
газ
Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020
путін
А у нас в квартире газ, а у вас? Путин предложил Украине скидки
Плати или мерзни: в Ровно начали поквартирно отключать должников
Плати или мерзни: в Ровно начали поквартирно отключать должников
Володимир Зеленський
Мы нашли интересное решение: Зеленский о снижении тарифов на тепло наполовину
Цена на газ для населения уменьшится на 7% – Оржель
Цена на газ для населения уменьшится на 7% – Оржель
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка