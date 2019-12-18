Почему газ дешевеет, а цены на тепло не меняются

В Киевтеплоэнерго объяснили, что нет законодательных механизмов, позволяющих оперативно пересмотреть тарифы на отопление в случае снижения цен на газ.

Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в Киеве.

– Ничего не изменится. Тариф на тепло (нынешний) будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным: газ подешевеет – тариф не изменится, газ подорожает – тариф не изменится, – сказал чиновник.

По его словам, существует законодательная несогласованность, которая не позволяет исполнителям услуги предусмотреть возможность пересмотра тарифа оперативно с учетом изменения стоимости газа.

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Лопатин напомнил, что сейчас тарифообразование регламентирует только один документ – постановление Кабмина №869 с изменениями.

Однако он отметил, что Кабмин по заданию президента работает над созданием режима, который позволит корректировать тарифы на тепло в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.