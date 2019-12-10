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Факты / Украина / Общество

Цену газа для населения снизили на 13%

В декабре цена на газ для населения была снижена на 13% – до 4 277 грн за тыс. кубометров.

Цену газа для населения снизили на 13%

Цена на природный газ для населения была снижена по формуле, которая действует до конца 2019 года.

В декабре она уменьшилась до 4 277 грн за тыс. кубометров, или на 13% по сравнению с ноябрем 2019 года.

Стоимость газа уменьшена для потребителей, которые покупают его на условиях возложения специальных обязанностей. Цена не учитывает НДС, наценку газсбытов и транспортные расходы.

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Регулируемая цена на газ была снижена в соответствии с заявленной таможенной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

Сейчас стоимость газа в Украине еще не соответствует рыночной.

На рыночное ценообразование на газ Украина должна перейти с 1 января 2020 года, а с 1 мая 2020 года – полностью либерализовать рынок поставок газа бытовым потребителям.

К слову, в Нафтогазе сообщили, что в первом квартале 2020 года гарантированная цена на газ для потребителей составит 5,5 тыс. грн.

Источник: Нафтогаз

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