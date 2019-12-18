Чому газ дешевшає, а ціни на тепло не змінюються

У Київтеплоенерго пояснили, що немає законодавчих механізмів, які дозволяли б оперативно переглянути тарифи на опалення в разі зниження цін на газ.

Директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін розповів, чи зміняться тарифи на тепло в Києві.

– Нічого не зміниться. Тариф на тепло (нинішній) буде діяти до травня 2020 року. Він повинен залишатися незмінним: газ подешевшає – тариф не зміниться, газ подорожчає – тариф не зміниться, – сказав чиновник.

За його словами, існує законодавча неузгодженість, яка не дозволяє виконавцям послуги передбачити можливість перегляду тарифу оперативно з урахуванням зміни вартості газу.

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Лопатін нагадав, що нині тарифоутворення регламентує тільки один документ – постанова Кабміну №869 зі змінами.

Однак він зазначив, що Кабмін за завданням президента працює над створенням режиму, який дозволить коригувати тарифи на тепло в разі зміни ціни на газ більш ніж на 10%.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну газу для населення знизили на 13%.